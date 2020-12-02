باتشيكو يعلن قائمة الزمالك للموسم الجديد

أعلن جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك عن القائمة الرسمية للموسم الجديد وضمت القائمه المحلية التي أرسلت إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، كلا من: في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد . ومحمد عواد . في خط الدفاع : محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة حازم امام وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام. في خط الوسط المدافع : طارق حامد وفرجاني ساسي واسلام جابر ومحمد حسن ومحمود عبد العزيز وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا. في خط الوسط المهاجم : مصطفي فتحي ومحمد اوناجم وكريم بامبو وأشرف بن شرقي وحميد أحداد واحمد زيزو ومحمود عبدالرازق شيكابالا ويوسف اوباما. وفي الهجوم : مصطفي محمد وعمر السعيد.

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