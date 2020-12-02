مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم بجودة عالية HD في بدوري أبطال أوروبا

كشف فريق مانشستر يونايتد عن أفضل لاعبى فريقه خلال شهر نوفمبر الماضى، من خلال حساب الفريق الرسمى على موقع انستجرام، وكشفوا أن النجم برونو فيرنانديز هو أفضل لاعبى الفريق بعدما شهد الشهر الماضى تألقاً من جانبه سواء على مستوى صناعة الأهداف أو تسجيلها مثلما ظهر خلال مباراة الفريق الماضية فى الدورى.
من ناحية أخرى سبق وحصد البرتغالى برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزى، جائزة أجمل هدف فى الجولة الرابعة من دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا، والتى أقيمت مبارياتها على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وأعلن الحساب الرسمى لدورى أبطال أوروبا، على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" حصول فيرنانديز على الجائزة بفضل هدفه فى مرمى إسطنبول باشاك شهير التركى، فى اللقاء الذى أقيم على
هذا وكان أكد النرويجى أولى جونار سولشاير مدرب فريق مانشستر يونايتد، جاهزية لاعبيه للفوز على باريس سان جيرمان، فى اللقاء المقرر له غدًا الأربعاء على ملعب "أولد ترافورد" فى الجولة الخامسة من دور المجمعات لدورى أبطال أوروبا، وقال مدرب مانشستر يونايتد في مؤتمر صحفي، "الآن تركيزنا منصب حول دورى الأبطال والفوز بصدارة المجموعة، أشعر وأن فريقى جاهز لتقديم أداء أفضل من الموسم الماضى".
أضاف المدرب النرويجي، "كلما سارعت بالتأهل كلما أصبح الأمرأفضل، نرغب بالفوز بصدارة المجموعة، سنذهب ونحاول الدفاع بشكل جيد وأن نكون أقوياء من ناحية الهجوم ونحن جاهزون."
شدد مدرب الشياطين الحمر، "مجموعة اللاعبين التى تدربت اليوم كانت كبيرة، الجميع يرغبون بالمشاركة وجميعهم جاهزون، دى خيا جاهز كذلك."
وبخصوص منافسة مانشستر يونايتد على لقب الدوري الإنجليزى هذا الموسم، علق سولشاير، "تخسر فرصتك على المنافسة فى حال تلقيت الخسارة فى أول 8-10 لقاءات وإن لم تحافظ على مسيرتك بين المجموعة، نحن خلف الفرق الكبيرة فى الوقت الحالى ولكن نرغب بأن نتواجد معهم في أبريل ومايو، الآن علينا التطور."
ويحتل فريق مانشستر يونايتد صدارة المجموعة الثامنة برصيد 9 نقاط، فيما يأتى سان جيرمان ثانيا برصيد 6 نقاط.
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