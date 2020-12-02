مورينيو يرجح مشاركة نجمه المصاب في القمة أمام أرسنال

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير إن المهاجم هاري كين غاب عن التدريبات قبل مواجهة لاسك لينز النمساوي في الدوري الأوروبي لكرة القدم غدًا الخميس لكنه قد يكون جاهزًا لخوض قمة شمال لندن أمام أرسنال مطلع الأسبوع المقبل.

ولم يكشف مورينيو عن طبيعة إصابة كين أو متى تعرض لها وقال فقط إنه سيغيب عن لقاء الغد.

وأبلغ مؤتمرًا صحفيًا “أعتقد أن أمامه فرصة جيدة للعب ضد أرسنال ولا أريد الكذب أو إخفاء أي شيء يخص مشاركة أو غياب اللاعب”.

وأضاف “اعتقد أنه سيلعب (أمام أرسنال) وهذا شعوري”.

كما أكد أنه لن يدفع بتشكيلة ضعيفة أمام لاسك للتركيز في مواجهة أرسنال بالدوري الانجليزي الممتاز.

واقترب توتنهام من التأهل لأدوار خروج المغلوب في المسابقة القارية برصيد تسع نقاط من أربع مباريات قبل جولتين على ختام دور المجموعات.

ويتصدر توتنهام الدوري الانجليزي بفارق الأهداف عن حامل اللقب ليفربول ويمكنه تعزيز صدارته بالفوز في قمة الأحد.

وتابع “الأولوية دائمًا لمحاولة الفوز في المباراة المقبلة وستكون في الدوري الأوروبي واذا تعادلنا وتأهلنا قبل آخر مباراة سيكون هذا جيدًا لكننا لن نلعب على التعادل.

“لا نفكر في أرسنال وعندما نجري تغييرات فإنها تستند على مشاكل لدينا ونفعل ذلك لأننا نثق في اللاعبين ولا نضعف الفريق بسبب مباراة قادمة بالدوري الممتاز”.

وعاد المدافع توبي ألدرفيريلد للتدريبات بعد مشكلة بالعضلة الضامة بينما غاب سيرجيو ريجيلون وإيريك لاميلا وكارلوس فينيسيوس عن جزء مبكر بمران الأربعاء.