كاف: حسين الشحات يشارك مع الأهلي في السوبر الأفريقي

تلقى الأهلي المصري خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يخطره فيه بإيقاف حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مباراتين، نتيجة الأحداث التي جرت عقب انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك في 27 من نوفمبر الماضي.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الأربعاء أن كاف ذكر في خطابه أن إيقاف حسين الشحات يسري اعتبارًا من بداية النسخة الجديدة لدوري أبطال أفريقيا، مع التأكيد على أحقية اللاعب في المشاركة بشكل طبيعي في مباراة السوبر الأفريقي المقررة أمام فريق نهضة بركان المغربي.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية 2 / 1 .