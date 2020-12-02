مدافع مانشستر سيتي يواصل الضغط من أجل الانتقال إلى برشلونة مبكرًا

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن خطوة منتظرة من مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، إيريك جارسيا للانتقال إلى برشلونة الإسباني في الميركاتو الشتوي المقبل.

ويرتبط جارسيا بعقد مع مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم الحالي، وحاول برشلونة ضمه في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن تمسك السيتيزنز بمطالبه المادية أفسد الصفقة.

ويعاني برشلونة بشدة من قلة الخيارات على الصعيد الدفاعي، في ظل إصابة كل من الإسباني جيرارد بيكيه، الأوروجواياني رونالد أراوخو، والفرنسي صامويل أومتيتي، حيث يحتاج الفريق الكتالوني إلى دعم عاجل في هذا المركز خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، فإن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا سيبلغ المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب جوارديولا برغبته في الانتقال إلى برشلونة في يناير المقبل، وعدم الانتظار لانتهاء عقده في نهاية الموسم.

وأوضح نفس التقرير الصادر عن الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة سيكون مطالبًا بالتخلي عن بعض اللاعبين الذين لا يحتاجهم المدير الفني رونالد كومان، وذلك من أجل توفير المال اللازم لتدعيمات الميركاتو الشتوي.

واعتبرت الصحيفة الصادرة من إقليم كتالونيا أن لاعبين أمثال جونيور فيربو، كارليس ألينيا، صامويل أومتيتي، ومارتن برايثوايت، قد يكونون حلًا أمام إدارة النادي الكتالوني لتوفير المال المطلوب.

جدير بالذكر أن إيريك جارسيا، هو أحد خريجي أكاديمية لاماسيا. وانتقل إلى مانشستر سيتي في صيف 2017 وهو بعمر 16 عامًا فقط، ويرغب النادي الكتالوني الآن في استعادة لاعبه السابق، بعد أن فشل في ضمه خلال الميركاتو الصيفي الماضي.