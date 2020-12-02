الإصابة تمنع مدافع آرسنال من المشاركة أمام رابيد فيينا في الدوري الأوروبي

أكد نادي آرسنال الإنجليزي أن المدافع البرازيلي دافيد لويز سيغيب عن مباراة الفريق أمام رابيد فيينا النمساوي في الدوري الأوروبي، مساء الغد الخميس، مع استمرار تعافيه من إصابة الرأس التي تعرض لها خلال مواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

وكان لويز قد اصطدم برأسه مع مهاجم وولفرهامبتون، راؤول خيمينيز خلال المباراة التي جمعت الفريقين يوم الأحد الماضي في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد لويز إلى أرض الملعب بعدما وضع ضمادة على رأسه، وذلك قبل استبداله بين الشوطين.

من جانبه، خرج النجم المكسيكي محمولًا على نقالة، كما خضع بعد ذلك لجراحة من أجل علاج كسر في الجمجمة.

وقال آرسنال في بيان عبر موقعه الإلكتروني حول إصابة لويز: “سيحتاج الجرح في رأس دافيد إلى عدة أيام من أجل التعافي، لذا لن يكون مستعدًا لمباراة الخميس. سنستمر في متابعة الأمر عن كثب ومراقبة عامة لصحته في الأيام المقبلة”.

وبرر آرسنال قرار السماح للويز بالاستمرار في اللعب أمام وولفرهامبتون مؤكدًا أنه طبق مع اللاعب البروتوكول المتبع، في ظل عدم ظهور أي مؤشرات لتعرضه لارتجاج في المخ.

يذكر أن آرسنال ضمن التأهل للأدوار الإقصائية بالدوري الأوروبي، بعد أن حقق العلامة الكاملة حتى الآن؛ بحصد 12 نقطة من أربع مباريات في المجموعة الثانية.