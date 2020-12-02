كيف يتأهل ريال مدريد وإنتر ميلانو إلى الدور المقبل في دوري أبطال أوروبا؟

يعيش ريال مدريد الإسباني وإنتر ميلانو الإيطالي وضعًا معقدًا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وباتا مهددين بالخروج المبكر من البطولة.

ورغم أنهما كانا المرشحين الأوفر حظًا للتأهل من المجموعة الثانية بعد ظهور نتيجة قرعة دور المجموعات؛ تسببت سلسلة من النتائج المخيبة في تعقيد موقف كل منهما، وأصبح الوداع المبكر هو المصير المتوقع لأحد الفريقين، إن لم يخرجا معًا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد سبع نقاط من انتصارين وهزيمتين وتعادل، يليه إنتر ميلانو في المركز الرابع والأخير بخمس نقاط، من فوز وحيد وتعادلين وخسارتين.

بينما يتصدر بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني ترتيب المجموعة برصيد ثمان نقاط، يليه شاختار دونيتسك الأوكراني في المركز الثاني، الذي جمع سبع نقاط ويتفوق على ريال مدريد في المواجهات المباشرة، بالفوز عليه (3-2) ذهابًا، و(2-0) إيابًا.

كيف يصعد ريال مدريد؟

يحتاج ريال مدريد للفوز على ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، الأربعاء المقبل، دون النظر لنتيجة مباراة إنتر ميلانو وشاختار دونيتسك، من أجل التأهل لدور الستة عشر (ثمن النهائي).

وبرغم الوضع الصعب الذي يعيشه ريال مدريد، إلا أن الفريق الملكي يمكنه التأهل في صدارة المجموعة، حال الفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ، وخسارة شاختار دونيتسك أمام إنتر ميلانو.

وفي حالة تعادل ريال مدريد مع بوروسيا مونشنجلادباخ، سيحتاج حينها فريق المدرب زين الدين زيدان لفوز إنتر ميلانو على شاختار دونيتسك، من أجل ضمان المقعد الثاني بجوار الفريق الألماني، حيث سيتساوى اللوس بلانكوس مع النيراتزوري برصيد ثمان نقاط لكل منهما، ويصعد النادي ملكي بأفضلية المواجهات المباشرة.

خسارة ريال مدريد في الجولة الأخيرة تعني خروجه بشكل مؤكد من دوري أبطال أوروبا، وفي تلك الحالة إذا فاز شاختار دونيتسك على إنتر ميلانو أو تعادل معه، سيكون المركز الثالث من نصيب الميرنجي ليذهب بذلك إلى الدور الاثنين والثلاثين (32) من بطولة الدوري الأوروبي.

أما فوز إنتر ميلانو على شاختار دونيتسك مع خسارة ريال مدريد أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، فيعني أن النادي الملكي سيكمل موسمه الحالي خارج البطولات الأوروبية تمامًا.

كيف يصعد الإنتر؟

لا يوجد خيار أمام إنتر ميلانو سوى الفوز في الجولة الأخيرة على شاختار دونيتسك؛ أي نتيجة أخرى ستبقيه في المركز الرابع (الأخير)، وتطيح به خارج بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

انتهاء المباراتين بالتعادل سيعني تأهل بوروسيا مونشنجلادباخ وشاختار دونيتسك لثمن النهائي، واتجاه ريال مدريد إلى بطولة الدوري الأوروبي، وخروج كتيبة المدرب أنطونيو كونتي من البطولات الأوروبية.

وسيذهب إنتر ميلانو إلى بطولة الدوري الأوروبي في حال فوزه على شاختار دونيتسك، وتعادل ريال مدريد مع بوروسيا مونشنجلادباخ.

كيف يتأهل الريال والإنتر معًا؟

في حالة فوز إنتر ميلانو على شاختار دونيتسك وريال مدريد على بوروسيا مونشنجلادباخ، سيتأهل الفريق الملكي في صدارة المجموعة وتكون بطاقة التأهل الثانية من نصيب النيراتزوري، الذي سيتفوق على جلادباخ في المواجهات المباشرة، بعد التساوي معه في عدد النقاط (8)، وهي الحالة الوحيدة التي تضمن استمرار العملاقين الإسباني والإيطالي معًا في دوري أبطال أوروبا.