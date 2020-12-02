شكرا لقرائتكم خبر عن «ليفربول إيكو»: تألق جوتا زاد من قيمته التسويقية 16.5 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ليفربول إيكو»، عن زيادة قيمة البرتغالي ديوجو جوتا، نجم ليفربول، بعد تألقه بقميص الريدز، منذ انضمامه من وولفرهامبتون.

ويقدم جوتا مستويات مميزة للغاية مع ليفربول على الصعيدين المحلي والقاري، حيث نجح في تسجيل 9 أهداف، وانضم جوتا إلى الريدز في سبتمبر الماضي، قادما من وولفرهامبتون، مقابل 41 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب الصحيفة المقربة من ليفربول، فإن قيمة جوتا تضاعفت مع الفريق بفضل تألقه بشكل ملحوظ، وخصوصا في شهر نوفمبر، الذي سجل خلاله 5 أهداف في 5 مباريات.

وأوضحت الصحيفة، أن قيمة اللاعب قد ارتفعت حوالي 16.5 مليون يورو، في الشهر الماضي فقط، حيث تبلغ قيمته الآن 84 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن هناك ثلاثة لاعبين فقط في الدوريات الخمس الكبرى، ارتفعت قيمتهم أكثر من جوتا، وهم ثنائي بوروسيا دورتموند إيرلينج هالاند الذي ارتفعت قيمته لـ 35.3 مليون يورو، وجيو رينا 34.4 مليون يورو، ونجم مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز 19.9 مليون يورو.