شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفوز على بتروجت وديا بهدف «أوفة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، وديا على بتروجت بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم، على الملعب الفرعي لاستاد بتروسبورت.

قدم فريق سيراميكا مباراة قوية على مدار الشوطين، ونجح المهاجم أحمد أمين «أوفة» في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

ويستعد فريق سيراميكا لمشاركته الأولى في مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يخوض أولى مبارياته بعد أيام قليلة أمام الإنتاج الحربي على ملعب السلام.