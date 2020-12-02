شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن شعار النادي الجديد السبت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد نادي بيراميدز الرياضي، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الشعار الجديد الخاص بالنادي وذلك في إطار انطلاق موسم 2020/2021 للدوري المصري الممتاز وللإطلاع على آخر المستجدات الرياضية وخطة النادي في الفترة القادمة. وذلك بحضور كلًا من: ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، وخالد بدر مدير العمليات، وشريف عبدالقادر مدير التسويق، وتقام الفاعلية بفندق جي دبليو ماريوت بالتجمع الخامس يوم السبت الموافق 5 ديسمبر 2020 في تمام الساعة الواحدة ظهرًا. الوضع في مصر

اصابات 116,303

تعافي 102,816

وفيات 6,666

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