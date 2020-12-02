شكرا لقرائتكم إنبي يتعادل مع سموحة وديا (1 - 1) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت المباراة الودية بين إنبى وسموحة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى المباراة التى أقيمت على ملعب بتروسبورت، و انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى ونجح سموحة فى إحراز هدف التقدم لرفيق كابو بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثانى ، ونجح إنبى فى تعديل النتيجة بإحراز هدف التعادل .

أكد أحمد سامى المدير الفنى لسموحه رضاه التام عن معسكر القاهرة والذى خاض خلاله مباراتين الأولى أمام بيراميدز وانتهت لصالحه بهدفين مقابل هدف والثانية بالتعادل مع إنبى بهدف لكل فريق ، مؤكدا أنه معسكر ناجح بكل المقاييس استطاع خلاله وضع يده على نقاط القوة والضعف بالفريق وكذلك الانتهاء من اختيار اللاعبين الأساسين الذين وقع عليهم ليكونوا القوة الضاربة خلال بداية الدورى العام .

وقال سامى نجحنا فى توفير أكثر من لاعب لكل مركز و كانت الروح التنافسية العالية بين اللاعبين هى المعيار الأول للاختيار ويعود الفريق إلى الأسكندرية اليوم

ومنح سامى اللاعبين راحة 24 ساعة غدا الخميس على أن يعود الفريق للتدريبات الرابعة عصرا الجمعة استعدادا لضربة البداية للدورى العام ، الجمعة 11 ديسمبر على استاد الاسكندرية .