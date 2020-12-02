الأهلي يقطع الطريق على الزمالك ويمنعه من التعاقد مع أحمد الشيخ

ذكرت وسائل إعلامية أن النادي الأهلي اتفق مع اللاعب أحمد الشيخ على أن يكون الاستغناء الذي سيحصل عليه موجهاً من النادي الأهلي إلى النادي الذي سوف يتعاقد مع اللاعب.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر داخل النادي الأهلي قوله إن هذا الإجراء يأتي حتى لا ينتقل أحمد الشيخ إلى الزمالك أو بيراميدز.

وأفاد موقع "القاهرة 24" بأن الشيخ يتمسك بالرحيل ”مجانا” عن النادي الأهلي، علي طريقة صالح جمعة، إلا أن إدارة القلعة الحمراء ترفض حتي هذه اللحظة الاستجابة لطلب اللاعب، حيث تريد الحصول علي مقابل مادي نظير بيعه لأي ناد أخر.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن أحمد الشيخ وقع على عقود مبدئية للانتقال للزمالك بداية من الموسم الجديد، وذلك رغم اقتراب اللاعب من اللعب لبيراميدز.

وأضافت الصحيفة أن الشيخ تلقى مكالمة هاتفية من أحد أعضاء لجنة الكرة الجديدة بالزمالك أكد له الأخير خلالها حاجة الفريق الأبيض لجهوده، مشيرة إلى أنه تم عرض مبلغ مغري يفوق ما كان سيحصل عليه في بيراميدز.

وأشارت إلى أن الأهلي تلقى عرضاً من بيراميدز لضم أحمد الشيخ قبل رحيله عن النادي، إلا أن الإدارة الحمراء رفضت العرض المقدم ليعاود بيراميدز مفاوضاته لضم اللاعب بعد رحيله عن الأهلي.

وقالت وسائل إعلامية إن الشيخ تلقى عرضاً من أحد الأندية في فنلندا للانضمام إليه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد استبعاده من قائمة الفريق الأحمر للموسم الجديد.

وأمس الإثنين، أعلن النادي الأهلي استبعاد كل من أحمد الشيخ وصالح جمعة والسنغالي أليو بادجي من قائمة الفريق التي تم إرسالها إلى اتحاد الكرة.