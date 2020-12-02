شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يحتج رسميا ضد الحكم محمد معروف ويطالب بالعدالة الغائبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت إدارة نادى الاتحاد السكندرى، احتجاجاً رسمياً للاتحاد المصرى لكرة القدم، ضد طاقم تحكيم مباراة أمس أمام النادى الأهلى، التى أدارها الحكم محمد معروف، الذى لم يكن موفقاً على الإطلاق وأتخذ العديد من القرارات التى أضرت بفريق الاتحاد السكندرى بالرغم من توافر تقنية الفار "VAR" خلال هذه المباراة، وأبرز هذه الأخطاء تراجع حكم اللقاء محمد معروف عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لنادى الاتحاد السكندرى أثبتت الإعادة التليفزيونية أن المخالفة من داخل منطقة الجزاء، كذلك تغافل حكم اللقاء عن عدم احتساب خطأ واضح لفريقنا واحتساب ركلة ركنية تسببت فى هدف غير شرعى للفريق المنافس.

ووفقا للموقع الرسمى لزعيم الثغر، حيث أقر الجميع سواء نقاد أو محللين بل وحكام بالمخالفات التى تم الإشارة إليها بما لا يدع مجال للشك أن نادى الاتحاد السكندرى، قد تعرض لظلم واضح لا يقبل التشكيك.

وأشار خطاب مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، أن الالتزام والتريث فى اتخاذ القرارات المصيرية له حدود ولكن فى ظل المستوى غير الجيد للتحكيم وبهذه الصورة، فإنه بالتأكيد سيكون هناك ردة فعل فى ظل الالتزام الأدبى لمجلس إدارة النادى تجاه جماهيره الكبيرة التى تشعر بغضاضة بالغة لكثرة الظلم الذى يتعرض له فريقها باستمرار.

وطالب مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، من مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم التوجيه للجنة الحكام بضرورة مراجعة وتقييم السادة الحكام وخاصة بالمباريات الحاسمة، وأن يعلم الجميع داخل المنظومة بأنه هناك مراجعة وتوقيع جزاءات على كل من يثبت ويتأكد أنه لم يكن موفق فى قراراته وألحق الضرر بأى فريق بالمسابقة.

واختمت إدارة النادى الخطاب بأنها ستدافع عن حقوق النادى وجماهيره العظيمة مهما كلفها الأمر، وأن جميع الخيارات مطروحة فى هذا الملف الذى عانى منه نادى الاتحاد السكندرى فى السنوات الأخيرة.



