شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول ينفى الإساءة لنادى الزمالك ويحذر من حساب مفبرك ينتحل أسمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفي الدولي التونسى علي معلول لاعب النادي الأهلي، الإساءة لنادي الزمالك ولاعبيه بعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي أنتهت بتتويج الأهلي بطلا للقارة الأفريقية للمرة التاسعة في تاريخه، وكانت نشرت صفحة عبر موقع "فيس بوك" موثقة وتحمل أسمه، منشور يسخر من لاعبي الزمالك و رئيسه السابق، بعد خسارتهم أمام نادي طلائع الجيش أمس في قبل نهائي كأس مصر.

ونشر معلول الصورة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا :"حساب مزيف"، وحرص عدد من زملاء علي معلول علي نفي صلته بالصفحة، ومنهم عمرو السولية، و حمدي فتحي الذي كتب :"الصفحة دي مش بتاعة علي معلول يا جماعة".



حمدي فتحي



علي معلول



عمر السولية

و كانت التقطت عدسات المصورين ، جانبا من فرحة النجم التونسي على معلول، لاعب النادي الأهلي، بعد التتويج الأفريقي والفوز على نادي الزمالك، وحصد البطولة التاسعة في مسيرة المارد الأحمر الأفريقية، حيث نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الافريقي لكرة القدم، مقطع فيديو يظهر من خلاله معلول وهو يتحدث مع عائلته مكالمة مرئية بعد انتهاء المباراة.

وظهر معلول في الفيديو الذي نشرته الصفحة الرسمية للكاف عبر إنستجرام، وهو يجلس على أرضيه الملعب بعد انتهاء المباراة ليهدى ابنه الميدالية التي حصدها مع فريقه، وقد ظهر في فرحه عارمة، قائلاً "هذه متاع كوكو"، في إشارة الى الميدالية.

وكان احتفل على معلول لاعب فريق الأهلى ، بتتويج فريقه بدورى أبطال أفريقيا ، بالفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعهتهما يوم الجمعة الماضية، حيث نشر اللاعب صورة لزوجته تحمل طفله الصغير، الذى يظهر مرتديا تى شيرت الأهلى، و التي تقف أمام دولاب بطولات الأهلى، والذى يحوى بداخله كأس البطولة الأفريقية.