شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير عن واقعة التنمر على شيكابالا: "العقوبة فى دول أوروبية تصل للسجن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد الإعلامى أحمد شوبير، طريقة التعامل مع واقعة التنمر والسخرية التى تعرض لها نجم الزمالك محمود شيكابالا، وقال شوبير فى رسالة على حسابه الرسمى بموقع "تويتر": " ماينفعش أبدا اللى حصل مع شيكابالا ده، لازم يكون فى قوانين صارمة من الناحية دى وغيرها للجماهير واللاعبين، لازم نحط ضوابط وأسس بقى، التنمر فى بعض الدول الأوروبية زى اليونان يصل إلى السجن".



احمد شوبير على تويتر

وكانت قد قررت محكمة إيتاى البارود الجزئية بالبحيرة برئاسة المستشار كريم زيان إخلاء سبيل 14 شابا بضمان محل إقامتهم بعد اتهامهم بالتنمر والسخرية من لاعب الزمالك شيكابالا.

ويأتى هذا القرار بعد حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق على خلفية الاتهامات التى وجهتها النيابة العامة للمتهمين بالتنمر على لاعب الزمالك والتصوير بجوار المقابر ونشر الواقعة على صفحات التواصل الاجتماعى.

وكانت الأجهزة الأمنية بالبحيرة قد تمكنت من ضبط 14 شابا لاتهامهم بتصوير ونشر مقاطع فيديو تسئ إلى لاعب نادى الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" وظهورهم بأحد المقابر بمنطقة إيتاى البارود بالبحيرة، وترديدهم هتافات "الفاتحة على روح أحد لاعبى الزمالك".

وفى ذات السياق، أمرت نيابة بندر الأقصر اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل المتهمين الـ 4 مرتكبى واقعة حمل "كلب" بميدان صلاح الدين خلال الاحتفالات بفوز النادى الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا للأندية، حيث تم العمل على تفريغ الكاميرات بمختلف أرجاء الميدان لكشف المتورطين فى الواقعة، وتم ضبط عدد منهم والتحقيق معهم، وأمرت بإخلاء سبيلهم بكفالة 500 جنية لكل منهم.

وعلى جانب آخر، انتقد الإعلامى أحمد شوبير التسريبات التى أكدت رحيل الثنائى محمد فضل وأحمد عبد الله عن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "هتجنن إزاى 3 بس يديروا اتحاد الكرة، طبعا هى تسريبات بس فى الغالب هتبقى صح، دايما الطريقة كدا يتم تسريب القرار وفى النهاية يبقى صح".