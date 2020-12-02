شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يؤجل السوبر الإفريقى بين الأهلى ونهضة بركان ليوم 18 ديسمبر بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر لـ ”الخليج 365” إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" سيصدر قراراً خلال الساعات القليلة المقبلة بتأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي لتقام يوم 18 دسمبر الجاري بالقاهرة بدلاً من 10 من الشهر ذاته.

كان محمد فضل فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة قد أعلن مؤخراً أن بطولة السوبر الإفريقي ستقام يوم 10 ديسمبر الجاري بالقاهرة، وهي التصريحات التى أكدها أكثر من مسئول باتحاد الكرة وأبرزهم عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، قبل أن يؤكد مصدر لـ"الخليج 365" أن الكاف سيُعلن خلال ساعات إقامة المباراة يوم 18 ديسمبر باستاد القاهرة (ملعب بطل دوري الأبطال إفريقيا).

كان فريق نهضة بركان المغربي قد أعلن أنه يرفض خوض مباراة السوبر الإفريقي بالقاهرة، وهو ما رفضه الأهلي الذي تمسك بإقامة السوبر الإفريقي على ملعب بطل دوري الأبطال الإفريقي.

وحصد الاهلي لقب دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الزمالك يوم الجمعة الماضية بهدفين لهدف فيما توّج نهضة بركان بالكونفيدرالية على حساب فريق بيراميدز.

على صعيد متصل ، تلقى الأهلي خطابا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يخطره فيه بإيقاف حسين الشحات لاعب الفريق مباراتين نتيجة الأحداث التي جرت عقب انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك ، وأكد «كاف» في خطابه على أن إيقاف حسين الشحات يسري اعتبارا من بداية النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2020-2021، مع التأكيد على أحقية اللاعب في المشاركة بشكل طبيعي في مباراة السوبر الإفريقي المقبلة أمام فريق نهضة بركان.