شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ اتصالات مع كاف للحصول على مكافأة التتويج الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو النادى الأهلى الاتصالات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" من أجل الحصول على مكافأة الفوز بدورى أبطال أفريقيا والتي تبلغ مليونى و500 ألف دولار حيث فاتحت إدارة الأهلى نظيرتها فى الكاف خلال إتصالات هاتفية تمت فى الساعات الماضية للحصول على مكافأة البطولة التى حسمها الأهلى لصالحه للمرة التاسعة فى التاريخ بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف مساء الجمعة الماضى بإستاد القاهرة.

من ناحية أخرى، يجرى لاعبو فريق الأهلى مسحة طبية غداً الخميس للكشف عن فيروس كورونا، وذلك تنفيذا للبروتوكول الطبى المُتبع قبل المباريات الرسمية بـ48 ساعة، ويترقب الأهلى نتجة مسحة خماسى الفريق المُصاب بكورونا وهو المالى ديانج ووليد سليمان ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام.

وليد سليمان أثار حالة من الدهشة فى الأهلى فبعدما تحوّلت عينة الأولى من إيجابية إلى سلبية يوم السبت الماضى وحضر اللاعب الحفل الذى أقامته إدارة النادى مساء السبت بمقر الجزيرة بعد التتويج ببطولة أفريقيا جاءت نتيجة المسحة التى خضع لها اللاعب يوم الأحد الماضى إيجابية لتؤكد إصابته بالفيروس مرة أخرى رغم أنه كان قد تماثل للشفاء منه بعدما حرمه من نهائى دورى أبطال أفريقيا الذى فاز فيه الأهلى على الزمالك بهدفين لهدف الجمعة الماضى.

وفاز الأهلى على الاتحاد السكندرى، أمس الثلاثاء، بهدفين لهدف فى نصف نهائى كأس مصر ويلعب مع طلائع الجيش مساء السبت المقبل باستاد القاهرة فى نهائى الكأس بعدما أطاح الطلائع بالزمالك من نصف النهائى بالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف.