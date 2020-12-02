«توخيل» يتغنى بثلاثي الشياطين الحمر قبل مواجهة باريس سان جيرمان

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، بثلاثي مانشستر يونايتد، وذلك قبل المباراة التي ستجمع بى إس جى ومانشستر يونايتد، اليوم، في منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثامنة ببطولة دورى أبطال أوروبا.
وقال «توخيل»: «كافاني عملة نادرة، كان حاسما في المباراة الأخيرة ضد ساوثهامبتون، وأظهر قوته وإصراره، ما فعله ليس مفاجأة، علينا إيجاد حلول لإيقافه، لديه ميزة فريدة يمكنه أن يكون جاهزا لتسجيل الأهداف مهما طال غيابه».
وأشار: «أفضل مواجهة راشفورد في إنجلترا بدلا من ملعب حديقة الأمراء، لأنه يكون خطيرا في المرتدات، إنه لاعب شاب وعلى قدر المسؤولية، ويعد لاعبا خطيرا بفضل سرعته وتمركزه وتنوع قدراته التهديفية، سواء داخل منطقة الجزاء أو خارجها، وكذلك بضربات الرأس».
وأتم توخيل«برونو فيرنانديز يثير إعجابي، لقد ترك بصمة سريعة منذ يومه الأول مع مانشستر يونايتد، إنه أمر استثنائي ولا يعد سهلا لاختلاف الأجواء بين البرتغال وإنجلترا، إنه قائد حقيقي ومفتاح مهم للغاية في تشكيلة مانشستر، لذا علينا إيقافه، ولكنه لا يلعب بمفرده».
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