شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل فعاليات أوليمبياد المحافظات الحدودية بمدن جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصلت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، بالتنسيق مع مراكز الشباب والأندية، فعاليات أوليمبياد المحافظات الحدودية. حيث شارك نحو 1000 لاعب ولاعبة في التصفيات الداخلية على مستوي خليجي السويس والعقبة من طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية. وسوف يتم تنفيذ التصفيات النهائية، يوم الجمعة القادم، المرافق 4 ديسمبر، بالاستاد الرياضي بطور سيناء. وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إنه سوف يتم تصعيد الفائزين في النهائي للمشاركة في نهائيات أوليمبياد المحافظات الحدودية بمشاركة المحافظات الحدودية على مستوي الجمهورية، والمقرر تنفيذها في شرم الشيخ في الفترة من ١٧ / ١٢ إلى ٢٢/ ١ في الألعاب والمسابقات (خماسي قدم - كرة طائرة - كرة طائرة شاطئية - تنس طاولة - شطرنج - كرة سرعة - ألعاب قوي «١٠٠ متر- ٨٠٠ متر- وثب طويل»- كاراتيه كاتا ) بنين وبنات + سباحة بنين للمرحلة السنية 15 إلى 23 سنة. الوضع في مصر

اصابات 116,303

تعافي 102,816

وفيات 6,666

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