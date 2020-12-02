شكرا لقرائتكم خبر عن «أحداد» يصل القاهرة استعدادًا للانضمام للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل المغربي حميد أحداد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة، اليوم الأربعاء، وذلك للانتظام مع الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وكان في استقبال اللاعب باسم حلوة، القائم بأعمال مدير العلاقات العامة بالنادي.

ويعود «أحداد» للفريق بعد نهاية فترة إعارته للرجاء المغربي، والتي شهدت مستوى طيبا من اللاعب دفع الجهاز الفني للفريق للاستقرار على عودته للزمالك من جديد.