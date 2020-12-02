شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن مفاجأة اليوم بخصوص «دونجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسود حالة من الترقب بخصوص نبيل دونجا، لاعب نادي بيراميدز، والذى ترددت أنباء قوية عن قرب انضمامه للزمالك، خاصة في ظل إعلان المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف بقرار من وزير الرياضة، إعلانه اليوم الأربعاء عن مفاجأة.

وعلمت «المصري اليوم» أن مفاجأة مرتضي منصور مرتبطة بمصير «دونجا» وإعلان موقفه النهائي من الانضمام للزمالك من عدمه، خصوصًا أن اللاعب نفسه صرح برغبته في اللعب للزمالك.