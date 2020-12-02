شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولى لليد: نخطط حاليًا لتنظيم المونديال بحضور جماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توقع حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، أن تقام بطولة كأس العالم لكرة اليد في مصر بحضور جماهير.

وقال مصطفى في تصريحات لصحيفة «شبورت بيلد» الألمانية الصادرة ردًا على استفسار: «نعم، نخطط حاليًا لتنظيم البطولة بحضور جماهير- بالطبع ليس بكامل الطاقة الاستيعابية، ولكن اعتمادًا على الملعب ووضع كوفيد-19».

وأثارت إقامة بطولة كأس العالم لكرة اليد بمشاركة 32 منتخبًا في الفترة من 13 حتى 31 يناير المقبل جدلًا في ضوء الوضع غير المؤكد بسبب جائحة كورونا.

وأعرب محترفون ألمان وأندية البوندسليجا مؤخرًا عن شكوكهم، لكن الاتحاد الألماني لكرة اليد لم يشكك في المشاركة في البطولة.

وقال «مصطفى»: «هناك الكثير من المناقشات، خاصة في ألمانيا بعد أن أثبت المنتخب الوطني حالات إيجابية عقب مباراة دولية، لكن الظروف في بطولة كأس العالم ستكون مختلفة تماما. لذلك آمل أن يرى الجميع ذلك».

وكان «مصطفى» قد أوضح في تصريحات لصحيفة «مانهايمر مورجن» الألمانية الصادرة، أول أمس الاثنين، خطة النظافة المقرر تطبيقها خلال انعقاد المونديال، وقال: «سيتعين على اللاعبين الخضوع لاختبار الأجسام المضادة فور وصولهم للمطار، يتبعه اختبار بي سي آر في الفندق»، موضحًا أن الهدف من ذلك هو استبعاد خطر الإصابة بالعدوى داخل الفقاعة الصحية المخطط إقامتها منذ البداية.

وختم بأنه من المقرر إجراء اختبارات كل 72 ساعة خلال البطولة، وقال: «سيكون موظفو الفندق أيضًا جزء من الفقاعة، لن يسمح بأي اختلاط خارجي».