شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف فى الأهلي من فشل صفقة سيرينو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تكثف لجنة التعاقدات بالأهلى من محاولاتها لإنهاء أزمة التعاقد مع الأورجوانى سيرينو، لاعب صن دوانز الجنوب إفريقى، والتى توقفت بسبب تعثر الأهلى في تسويق جيرالدو، الذي وضع المسؤولين في مأزق بسبب مماطلته في قبول العروض التي وصلته مؤخرًا بداعى رغبته في الرحيل إلى أحد الأندية الخارجية.
ووفقا لمصدر داخل النادى، فإن التعاقدات ستضطر لتأجيل التعاقد مع لاعب صن دوانز إلى فترة الانتقال الشتوية المقبلة، بينما تعثرت لجنة التعاقدات في تسويق جيرالدو من أجل ضم لاعب أجنبى بديل في القائمة بعد رفض اللاعب العروض المحلية التي وصلته مؤخرا، وتقرر عقد جلسة بين لجنة التخطيط وموسميانى عقب نهائى كأس مصر لمناقشة أزمة صفقة لاعب صن دوانز.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
116,303
-
تعافي
102,816
-
وفيات
6,666
كانت هذه تفاصيل خبر مخاوف فى الأهلي من فشل صفقة سيرينو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.