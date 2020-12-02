شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحفز اللاعبين بالمكافآت قبل نهائي الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رصدت إدارة النادى الأهلى، مكافأت مجزية للاعبين في حالة الفوز على طلائع الجيش بنهائى كأس مصر، المقرر السبت المقبل وذلك لتشجيع اللاعبين على الإجتهاد وبذل قصارى جهدهم للظهور بمستوى جيد يليق ببطل إفريقيا.

وينتظر أن يجتمع محمود الخطيب رئيس النادى مع أعضاء الفريق خلال الساعات المقبلة لمتابعة تحضيرات الجهاز الفنى للنهائى،ومطالبتهم بتحقيق البطولة الثالثة للاهلى بعد نجاحة في التتويج بالدورى والبطولة الإفريقية .