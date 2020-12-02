شكرا لقرائتكم رسميا.. الأهلي يواجه طلائع الجيش في نهائي كأس مصر ببرج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي النادي الأهلي خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بنقل المباراة النهائية في كأس مصر، المقرر إقامتها الساعة الثامنة مساء السبت المقبل بين الأهلي وطلائع الجيش إلى استاد الجيش ببرج العرب.

وكان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه أمس الثلاثاء على الاتحاد السكندري، في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف، سجلهما محمد مجدي أفشة وحمدي فتحي، بينما تأهل طلائع الجيش بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3/1.

من ناحية أخرى، يجرى لاعبو فريق الأهلى مسحة طبية غداً الخميس للكشف عن فيروس كورونا، وذلك تنفيذا للبروتوكول الطبى المُتبع قبل المباريات الرسمية بـ48 ساعة، ويترقب الأهلى نتجة مسحة خماسى الفريق المُصاب بكورونا وهو المالى ديانج ووليد سليمان ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام.

وليد سليمان أثار حالة من الدهشة فى الأهلى فبعدما تحوّلت عينة الأولى من إيجابية إلى سلبية يوم السبت الماضى وحضر اللاعب الحفل الذى أقامته إدارة النادى مساء السبت بمقر الجزيرة بعد التتويج ببطولة أفريقيا جاءت نتيجة المسحة التى خضع لها اللاعب يوم الأحد الماضى إيجابية لتؤكد إصابته بالفيروس مرة أخرى رغم أنه كان قد تماثل للشفاء منه بعدما حرمه من نهائى دورى أبطال أفريقيا الذى فاز فيه الأهلى على الزمالك بهدفين لهدف الجمعة الماضى.

وفاز الأهلى على الاتحاد السكندرى، أمس الثلاثاء، بهدفين لهدف فى نصف نهائى كأس مصر ويلعب مع طلائع الجيش مساء السبت المقبل باستاد القاهرة فى نهائى الكأس بعدما أطاح الطلائع بالزمالك من نصف النهائى بالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف.