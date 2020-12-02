شكرا لقرائتكم الزمالك ضد طلائع الجيش .. روقة يخضع لأشعة بالشرقية لتحديد حجم إصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع محمد أشرف روقة، لاعب وسط الزمالك، لأشعة، اليوم، الأربعاء، لتحديد حجم إصابته بعدما شارك لأول مرة بعد عودته للأبيض أمام طلائع الجيش، التى أقيمت مساء أمس، الثلاثاء، على استاد برج العرب، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات دور نصف نهائى كأس مصر، والتى انتهت بهزيمة الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتواجد روقة فى أحد مراكز الأشعة فى الشرقية، مسقط رأسه، من أجل إجراء أشعة على ركبته لتحديد حجم الإصابة التى لحقت به، بعدما قرر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ٣ أيام، وذلك عقب مباراة طلائع الجيش ووداع كأس مصر وذلك بعد أيام من الهزيمة أمام الأهلى، فى المباراة التى جمعت بينهما فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، الجمعة الماضى، وخسرها الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وتأهل طلائع الجيش لأول مرة فى تاريخه إلى نهائى كأس مصر، بعد فوزه على الزمالك، وذلك بعدما تأهل إلى دور نصف نهائى كأس مصر عقب فوزه على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية فى ربع النهائى، بنتيجة 3/1 بعدما انتهى وقت المباراة الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، وذلك بعدما استهل الطلائع مشواره فى المسابقة المحلية بالفوز على دكرنس بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، ثم عبور مصر للمقاصة، بهدف دون رد، فى دور الـ16 من منافسات كأس مصر.

ومن المقرر أن تحدد الأشعة، حجم إصابة روقة بشكل نهائى بعد الأنباء المختلفة التى ترددت حول إصابته فى الرباط الصليبى، حيث بناءً على الأشعة التى خضع لها اللاعب سيتحدد بشكل نهائى حجم الإصابة ومدة العلاج التى يحتاجها من أجل العودة إلى الملاعب.