شكرا لقرائتكم خبر عن 7 متسابقين لـ«أبوظبي للدراجات» يتأهلون لنهائي سيح السلم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل 7 متسابقين من فريق نادي أبوظبي للدراجات إلى السباق الرئيسي لسيح السلم للدراجات الهوائية للمحترفين وفرق الأندية والمقيمين المقرر إقامته في يناير المقبل، منهم 6 عبر السباقات التأهيلية، فيما جاء تأهل خالد معيوف عبر حجز بطاقته منذ العام الماضي، وسجل دراج الفريق زايد العبيدلي حضوره في سباق ليوا لمسافة 65 كلم بإحرازه المركز الثاني، لتأتي نتائج الفريق في صورة جيدة مع بداية الموسم الجديد.

وضمت قائمة المتأهلين إلى السباق الرئيسي لسيح السلم 4 دراجين فوق 18 عاماً هم عبدالله الاستاد، طلال البلوشي، عبد الرحمن شعيب، إلى جانب خالد معيوف، فيما تأهل من 17 سنة محمد المطيوعي وسعيد الميدور.

ويشارك الفريق في 4 سباقات بسيح السلم الأول للإماراتيين المقرر إقامته يومي 7 ديسمبر وهو السباق الأول لبطولة سيح السلم للهواة الإماراتيين للرجال، ويشارك فيه 3 دراجين هم محمد الغافري، عبدالرحمن المنصوري، ومحمد عبدالقادر، ثم السباق التأهيلي للهواة الإماراتيين للرجال المقرر 5 يناير المقبل، إلى جانب سباق النخبة والمحترفين والأجانب ودراجي دول مجلس التعاون والمقيمين المقرر 12 يناير المقبل، والسباق الرابع لبطولة سيح السلم للهواة الإماراتيين الذي سيقام 25 يناير.

ويدرس النادي والجهاز الفني المشاركة في السباق الجبلي المقرر في سيح السلم أيضاً 22 ديسمبر، كما يجهز النادي فريق السيدات للمشاركة في السباق الذي سيقام 11 يناير.

من جهته، أشاد مروان مطر البلوشي المدير الفني للفريق بالمشاركات المتعددة التي سجلها دراجو النادي خلال فترة قصيرة، وقال: «لقد واجهت الفريق صعوبات في رفع وتيرة الإعداد بسبب جائحة كورونا وتداعياتها على الجميع، وكذلك لارتباط عدد من الدراجين بالامتحانات الفصلية التي أثرت في انتظام بعضهم في التدريبات، إلى جانب عدم وضوح روزنامة الموسم، لكن بالروح العالية التي أظهروها وما توفر لهم من دعم معنوي ولوجستي من إدارة النادي استطاعوا أن يتجاوزوها، وتحقيق العديد من الأهداف، وفي مقدمتها التواجد في السباقات المختلفة».

وأضاف: «سباقات سيح السلم التمهيدية كانت أول التحديات الرسمية التي يخوضها الفريق، وقد أحسن عدد من الدراجين الأداء رغم ما يحيط بهم من ظروف، مشيداً بحصول زايد العبيدلي على المركز الثاني في سباق ليوا».

وأشار إلى أن طموحات الفريق كبيرة، وتعمل إدارة النادي مع الجهاز الفني من أجل تنفيذ البرامج المعتمدة والتي هي ضمن استراتيجية التطوير وصولاً إلى الأهداف الكبرى.

