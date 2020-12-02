شكرا لقرائتكم خبر عن 240 شوطًا في جائزة زايد الكبرى للهجن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق صباح الخميس منافسات جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن 2020، على أرضية ميدان الوثبة للهجن بالعاصمة أبوظبي.

وتمثل جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن أحد أهم السباقات التراثية في دول مجلس التعاون الخليجي لكونها تحمل اسم الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتحتل الجائزة مكانة خاصة لدى ملاك الهجن لكونها أحد أهم المهرجانات الكبرى وتحظى بمشاركة كبيرة لملاك الهجن من دول الخليج ويحصل من خلالها الفائزون على جوائز نقدية قيمة.

وتحظى جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وبتنظيم من اتحاد الإمارات لسباقات الهجن برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن.

وأنهت اللجنة المنظمة للسباقات التجهيزات النهائية لانطلاقة الحدث مع فئة الحقايق التي ستركض من خلالها نخب الأصايل على مدار 20 شوطًا يحصل من خلالها الفائزون على جوائز نقدية قيمة.

وستقام منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن بمشاركة عدد كبير من ملاك الهجن من أبناء الدولة، حيث خصصت اللجنة المنظمة 204 أشواط للمنافسات في فئات الحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول لهجن الجماعة، منها 36 شوطاً للرموز، والذي ستشهد التنافس من أجل نيل الناموس وسيحصل الفائز بشوط الحول الرئيسي على سيف+ 3 ملايين درهم، ويتوقع أن تشهد السباقات حضورًا كبيرًا خاصة في ظل الجوائز المالية الكبيرة التي خصصتها اللجنة المنظمة للفائزين.

ورفع الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة المنظمة العليا لمهرجان الشيخ زايد التراثي، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى قيادة الدولة الرشيدة، مثمناً دعمها لرياضة الهجن على مدار سنوات طويلة، استمراراً لنهج الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وقال الشيخ سلطان بن حمدان إن سباقات الهجن أخذت منحى مختلفاً في السنوات الأخيرة في ظل التطور الذي تشهده والعدد الكبير من المشاركين الذي يرتفع عاماً بعد الآخر، مؤكداً أن جائزة زايد الكبرى في طريقها للتأكيد مرة أخرى على الاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة لهذا الموروث الشعبي.

وأشار إلى أن جائزة زايد الكبرى هذا العام تعد استثنائية لكونها تقام وسط ظروف الجائحة ولكن الجميع عاقدون العزم على مواصلة النجاحات واستثمار العمل الكبير الذي قدم طوال عقود مضت في المزيد من النجاحات.

ورحب الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان بجميع الملاك الذين توافدوا للوثبة من أبناء الدولة وإخوانهم أبناء دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في الحدث متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.

