شكرا لقرائتكم خبر عن الإنجليزي سوليفان يتصدر انطلاقة بطولة «الجولف في دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر الإنجليزي أندي سوليفان الفترة الصباحية بتسجيله 11 ضربة تحت المعدل الأربعاء في انطلاق بطولة «الجولف في دبي» المقدمة من موانئ دبي العالمية، التي تقام على ملعب «النار» في عقارات جميرا للجولف وتستمر حتى السبت المقبل بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي العالم يتنافسون على جوائز مالية تبلغ 1.2 مليون دولار.

ونجح الإنجليزي من تحقيق هذا الرقم ليتواجد مبكراً ضمن قائمة المرشحين للمنافسة على اللقب، وسط مطاردة من عدة نجوم أبرزهم الفرنسي أنطوان روزنر والإنجليزي مات والاس اللذان حققا 9 ضربات تحت المعدل.

وتركزت الأضواء على مشاركة البطل الإماراتي أحمد سكيك الذي قدم أداءً راقياً ونجح في تحقيق نتيجة مميزة بلغت 4 ضربات فوق المعدل، بما يعكس تطور أداء اللاعب ودخوله أجواء المنافسات العالمية دون رهبة من النجوم المشاركين.

وكان سكيك افتتح بطولة «الجولف في دبي» صباح الأربعاء، بعدما كان أول لاعب يسدد الضربة الأولى من نقطة الانطلاق، بحضور نائب رئيس اتحاد الإمارات للجولف عادل الزرعوني، وذلك للاحتفال بمناسبة مزدوجة مع الإعلان عن العد التنازلي لاستضافة بطولة العالم لفرق هواة الجولف عام 2023 المرموقة في نفس الملعب.

وتم الإعلان عن عرض اتحاد الإمارات للجولف الناجح لملعب النار في عقارات جميرا للجولف لتنظيم بطولة العالم لفرق هواة الجولف كل سنتين، والمعروف أيضاً باسم كأس أيزنهاور، في أكتوبر وكان الزرعوني سعيداً برؤية سكيك يسلط الضوء على الانطلاق الأول في اليوم الوطني.

وقال الزرعوني: «التوقيت لم يكن من الممكن أن يكون أفضل من ذلك، حيث سلم أحمد التكريم في العيد الوطني ليحقق الضربة الأولى في هذه البطولة الجديدة، كما قدمت تناسقاً مثالياً حيث شكل ملعب النار جزءاً من تطبيقنا الناجح لاستضافة بطولة العالم لفرق هواة الجولف 2023، ويمكننا الآن بدء العد التنازلي للترحيب بجميع المندوبين والرياضيين في الإمارات».

وتابع: «يمثل هذا الحدث المرة الأولى التي ينظم فيها ملعب النار حدثاً احترافياً في الجولة الأوروبية يتم بثها إلى جمهور عالمي ونأمل أن يستمتع جميع المتسابقين المحتملين في بطولة العالم للهواة بما يرونه هذا الأسبوع ونتطلع إلى المنافسة هنا في غضون ثلاث سنوات».

وأضاف: «سيجلب اتحاد الإمارات للجولف بطولة العالم لفرق هواة الجولف إلى الشرق الأوسط لأول مرة في عام 2023 وسيتنافس عدد أقل من الفرق أيضاً وفي ملعب واحد فقط، وقدم اتحاد الإمارات للجولف ملعب النار الذي صممه جريج نورمان في عقارات جميرا للجولف في دبي كمكان مضيف».

