«الكاف» يحسم مصير حسين الشحات من السوبر الإفريقي.. وأنباء عن تأجيل المباراة

أعلن النادي الأهلي عن مشاركة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حسين الشحات، في مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي.

وكان حسين الشحات قد تلقى بطاقة حمراء من الحكم الجزائري مصطفى غربال عقب نهاية مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك والتي حسم فيها أبناء المدرب بيتسو موسيماني اللقب التاسع، والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي.

ووفقاً لما نشره الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن إدارة النادي تلقت خطابًا من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يؤكد مشاركة حسين الشحات في مباراة السوبر، على أن يتم إيقافه مباراتين في دوري أبطال أفريقيا في النسخة الجديدة.

وأكد الكاف في خطابه للنادي الأهلي أن ايقاف الشحات يسري في النسخة الجديدة من دوري الأبطال 2020-2021 مع كامل الأحقية للمشاركة في السوبر أمام نهضة بركان المغربي.

وسيشارك نهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي بعد أن حسم لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب بيراميدز أكتوبر الماضي في المغرب.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلامية أن "الكاف" سيصدر قراراً خلال الساعات القليلة المقبلة بتأجيل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي لتقام يوم 18 ديسمبر الجاري بالقاهرة بدلاً من 10 من الشهر ذاته.

وكان محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة قد أعلن مؤخراً أن بطولة السوبر الإفريقي ستقام يوم 10 ديسمبر الجاري بالقاهرة.