على طريقة الشوالي وقفشة في نهائي القرن.. ليفربول يحتفل بهدف جونز القاتل بـ’’القاضية ممكن‘‘

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كتب: ضياء السقا
احتفل ليفربول الإنجليزي، بتأهله للدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، على طريقة احتفال عصام الشوالي، بهدف محمد مجدي قفشة في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك.
وتأهل ليفربول للدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما حقق فوزًا مهمًا على ضيفه أياكس أمستردام الهولندي، بهدف قاتل لكورتيس جونز، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مباريات المجموعة الرابعة بدور المجموعات.
ونشر الحساب الرسمي لليفربول، على تويتر، صورة للاعب كورتيس جونز، لحظة تسجيله الهدف، أتبعها بتعليق: "القاضية ممكن أكيـــد، جونز يسجل القاضية".
وكان عصام الشوالي، قد احتفل بهدف قفشة القاتل في شباك الزمالك، بـ"القاضية ممكن".
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