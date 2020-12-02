بعد الرحيل عن الأهلي.. أحمد الشيخ يوقع على عقود انضمامه إلى الزمالك

أفادت وسائل إعلامية بأن لاعب الأهلي الراحل عن الفريق الأحمرن أحمد الشيخ، وقع على عقود انضمامه إلى نادي الزمالك بدءاً من الموسم الجديد.
وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن أحمد الشيخ وقع على عقود مبدئية للانتقال للزمالك بداية من الموسم الجديد، وذلك رغم اقتراب اللاعب من اللعب لبيراميدز.
وأضافت الصحيفة أن الشيخ تلقى مكالمة هاتفية من أحد أعضاء لجنة الكرة الجديدة بالزمالك أكد له الأخير خلالها حاجة الفريق الأبيض لجهوده، مشيرة إلى أنه تم عرض مبلغ مغري يفوق ما كان سيحصل عليه في بيراميدز.
وأشارت إلى أن الأهلي تلقى عرضاً من بيراميدز لضم أحمد الشيخ قبل رحيله عن النادي، إلا أن الإدارة الحمراء رفضت العرض المقدم ليعاود بيراميدز مفاوضاته لضم اللاعب بعد رحيله عن الأهلي.
ولفتت الصحيفة إلى أن تدخل الزمالك في الصفقة جاء ليؤجل الإعلان عن وجهة اللاعب المقبلة، وذلك بعد تحفظ اللاعب على العرض المقدم له من أحد الأندية التشيكية.
وكان النادي الأهلي قد أرسل القائمة الأولى للفريق الأول لكرة القدم، إلى اتحاد الكرة، والتي لم تشمل الثلاثي أليو بادجى، وصالح جمعة، وأحمد الشيخ.
وفي السياق ذاته، فسخ صالح جمعة عقده مع النادي الأهلي بالتراضي، بعد الجلسة التي جمعت وكيله بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة الاثنين الماضي.
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