بطولة العراق: وفاة مدرب الكرخ كريم سلمان بعد إصابته بفيروس كورونا

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بغداد: توفي مدافع المنتخب العراقي السابق ومدرب الكرخ احد الاندية المشاركة في المسابقة المحلية كريم سلمان عن 55 عاما اليوم الاربعاء في احد مستشفيات العاصمة بغداد متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونعت الهيئة الموقتة لإدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان رحيل المدرب سلمان "نعزي الوسط الرياضي برحيل لاعب المنتخب العراقي السابق ومدرب الكرخ كريم سلمان نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا".

واصيب سلمان منذ أسبوعين بجائحة كورونا وشهدت حالته الصحية تحسنًا نسبيًا قبل ان تتدهور في الايام الثلاثة الاخيرة الماضية وتم نقله الى المستشفى ليفارق الحياة اليوم.

دافع سلمان عن ألوان فريقه الأم الطلبة احد ابرز أندية العاصمة واشرف على تدريبه في ما بعد في اكثر من موسم قبل ان يستقر مدربا للكرخ منذ موسمين.

وبات سلمان رابع لاعب دولي سابق يذهب ضحية هذه الجائحة بعد وفاة كل من احمد راضي وناظم شاكر وعلي هادي في وقت سابق من هذا العام.