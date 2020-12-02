الاتحاد العربي يحدد موعد مباراة الرجاء والإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حدد الاتحاد العربي لكرة القدم، الأربعاء، موعد لقاء الإياب بدور نصف النهائي والذي سيجمع بين نادي الرجاء البيضاوي المغربي والإسماعيلي في اللقاء المقرر إقامته على ملعب "المركب الرياضي بمحمد الخامس".

وأفادت الصفحة الرسمية للاتحاد العربي، أن لقاء الرجاء والإسماعيلي سيقام في 11 من الشهر المقبل ضمن لقاء الإياب بدور نصف النهائي ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وكان الإسماعيلي تفوق في لقاء الذهاب على الرجاء البيضاوي بهدف دون رد جاء عن طريق التونسي فخر الدين بن يوسف.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه المباراة الفائز من لقاء الشباب والاتحاد حيث سيلتقي الثنائي السعودي في دور نصف النهائي.

جدير بالذكر أن فريق النجم الرياضي الساحلي يُعد حامل لقب آخر نسخة عقب الفوز على الهلال السعودي بنتيجة (2-1) في لقاء أقيم على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية.