اتحاد الكرة يحدد ملعب نهائي الكأس بين الأهلي وطلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

تلقى النادي الأهلي خطابًا رسميًا، الأربعاء، يفيد بإقامة مباراة الفريق الأحمر ضد طلائع الجيش على ملعب "برج العرب" يوم السبت المقبل ضمن نهائي مسابقة كأس مصر.

وبحسب ما جاء في الموقع الرسمي للأهلي، فإن النادي تلقى خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة يُفيد بنقل المباراة النهائية ببطولة كأس مصر إلى ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.

وجاء نقل ملعب المباراة من "استاد القاهرة" إلى ملعب "برج العرب" بسبب الإصلاحات التي تقام على ملعب القاهرة عقب استضافته نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا والذي جمع بين القطبين الأهلي والزمالك.

وصعد الأهلي إلى المباراة النهائية من بطولة كأس مصر عقب الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، حيث كان "زعيم الثغر" متقدمًا بهدف دون رد عن طريق رزاق سيسيه.

واستطاع الثنائي محمد مجدي "أفشة" وحمدي فتحي أن يسجلان لمصلحة الأهلي ليصبح الفريق الأحمر في النهائي أملاً في تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ نسخة 2017.

في المقابل، صعد فريق طلائع الجيش للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه عقب إقصائه حامل اللقب الزمالك بعد الفوز عليه بنتيجة (3-1).