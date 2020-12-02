روبيرتسون يوضح حقيقة "أنانية" صلاح وماني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث الأسكتلندي آندي روبرتسون، الظهير الأيسر لفريق ليفربول الإنجليزي، عما إذا كان هناك خلافات حقيقية بين زميليه محمد صلاح وساديو ماني.

وأظهر صلاح ردة فعل غاضبة عند استبداله في مباراة فريقه الأخيرة بالدوري الإنجليزي والتي كانت أمام برايتون بالجولة العاشرة وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" قال روبرتسون: "العلاقة بين ثلاثي الخط الأمامي (فيرمينو، صلاح وماني) قوية سواء كانت داخل الملعب أو خارجه".

واعترف روبيرتسون بأنانيتهم في بعض اللقطات، وقال: "هؤلاء اللاعبين يتلقون أجورًا ليكونوا أنانيين، هم يتقاضون تلك الأجور ليسجلون أهدافًا للفريق، لكن جميعهم خارج الملعب أصدقاء رائعين".

وتابع: "عندما يكونون أمام المرمى، نتوقع منهم التسديد والتسجيل".

وواصل: "في بعض المناسبات، قال البعض إن روبيرتو فيرمينو كان من الممكن أن يسجل في تلك الفرصة، أو كان من الممكن أن يسجل ماني، أو كان من الممكن أن يسجل مو، هؤلاء يحصلون على أموال لاتخاذ قرارات في أجزاء من الثانية وتسجيل الأهداف لنا".

وأتم: "علاقتهم ببعضهم البعض قوية، وهذا هو السبب في نجاحنا خلال العامين الماضيين".

جدير بالذكر أن ليفربول يتواجد حاليًا في المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة وبفارق الأهداف عن توتنهام متصدر الترتيب.