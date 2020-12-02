الأهلي: حسين الشحات يشارك في السوبر الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي أن لاعب الفريق حسين الشحات سيشارك في السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي.

وكان حسين الشحات قد تلقى بطاقة حمراء من الحكم الجزائري مصطفى غربال عقب نهاية مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك والتي حسم فيها أبناء المدرب بيتسو موسيماني اللقب التاسع.

وحسبما نشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن إدارة النادي تلقت خطابًا من جانب كاف، يؤكد مشاركة اللاعب في مباراة السوبر، على أن يتم إيقافه مباراتين في دوري أبطال أفريقيا في النسخة الجديدة.

وشدد الكاف في خطابه للنادي الأهلي أن ايقاف الشحات يسري في النسخة الجديدة من دوري الأبطال 2020-2021 مع كامل الأحقية للمشاركة في السوبر أمام نهضة بركان المغربي.

وسيشارك نهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي بعد أن حسم لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب بيراميدز أكتوبر الماضي في المغرب.