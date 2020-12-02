بعد ثلاثية الطلائع.. أول قرار رسمي من الزمالك تجاه اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

قرر عبد الحليم علي مدير الكرة في نادي الزمالك، فرض حظرًا إعلاميًا على جميع أفراد الفريق سواء اللاعبين أو الأجهزة الفنية والطبية الإدارية خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لقرار رسمي صادر من إدارة الكرة في الزمالك، فإنه تقرر حظر الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة، أو استخدام مواقع التواصل الإجتماعي لنشر تصريحات.

وجاء القرار لفرض حالة من الهدوء والانضباط والتركيز داخل صفوف الزمالك مع اقتراب انطلاق النسخة الجديدة من الدوري الممتاز.

وسيعود الزمالك لاستئناف تدريباته مرة أخرى يوم السبت القادم، بعدما حصل اللاعبين على فترة راحة عقب الخروج من الدور قبل النهائي لكأس مصر على يد طلائع الجيش.

الجدير بالذكر أن الزمالك سيعود للتدريبات استعدادًا لملاقاة المقاولون العرب في الجولة الأولى من الدوري الممتاز، والتي لم يحدد موعدها حتى الآن.