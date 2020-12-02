تأجيل مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك مواليد ٩٩ بالدوري

تأجلت مواجهة فريق الإسماعيلى مواليد 99 مع الزمالك والتى كان من المقرر اقامتها صباح اليوم، فى قمة الجولة الأولى من منافسات دورى الجمهورية. من منافسات دورى الجمهورية. وجاء التأجيل بناءًا على طلب من الفريق الضيف، فى أعقاب اجراءات تغيير مجلس إدارته وتولى شئونه لجنة معينة. أعقاب اجراءات تغيير مجلس إدارته وتولى شئونه لجنة معينة. وفاز شباب الدراويش بلقب هذه البطولة بعد غياب دام 21 عاما، حيث كان آخر تتويج عام 1998.

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