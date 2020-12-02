الأهلي يتلقى إخطارًا بنقل مباراة نهائي كأس مصر

النادي الأهلي تلقي خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بنقل المباراة النهائية في كأس مصر، المقرر إقامتها الساعة الثامنة مساء السبت المقبل بين الأهلي وطلائع الجيش إلى استاد الجيش ببرج العرب.

وكان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه أمس الثلاثاء على الاتحاد السكندري، في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف، سجلهما محمد مجدي أفشة

وحمدي فتحي، بينما تأهل طلائع الجيش بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3/1.

الشحات يشارك في السوبر الأفريقي.. وإيقافه مباراتين في دوري الأبطال

تلقى الأهلي خطابا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» يخطره فيه بإيقاف حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مباراتين نتيجة الأحداث

التي جرت عقب انتهاء مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك في الـ27 من نوفمبر الماضي.

وأكد «كاف» في خطابه على أن إيقاف حسين الشحات يسري اعتبارا من بداية النسخة الجديدة لبطولة دوري أبطال إفريقيا2020-2021، مع التأكيد على أحقية اللاعب في المشاركة بشكل طبيعي في مباراة السوبر الإفريقي المقبلة أمام فريق نهضة بركان المغربي.

وتوج الأهلي مؤخرًا بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة ٢-١.