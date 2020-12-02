تعرف علي موعد مباراة الإسماعيلي والرجاء في البطولة العربية

أعلن الاتحاد العربى لكرة القدم أنه تم تحديد يوم 11 يناير المقبل موعدا لمواجهة الرجاء البيضاوى المغربي مع الإسماعيلى على ملعب محمد الخامس، فى إياب الدور نصف النهائىمن بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.
وتم تحديد الموعد المذكور سلفا بعد اتفاق مسبق بين الناديين إضافة للاتحاد المنظم للبطولة.
وكانت المواجهة قد تم تأجيلها منذ عدة أشهر وعادت بعثة الإسماعيلى من المغرب، وذلك فى أعقاب تفشى فيروس كورونا.
يذكر أن الدراويش قد فاز فى لقاء الذهاب باستاد الإسماعيلية بنتيجة هدف دون رد من توقيع فخر الدين بن يوسف.
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