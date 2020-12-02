يوفنتوس يقرر الاستئناف على إيقاف موراتا

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي يوفنتوس قرر الاستئناف على قرار لجنة الانضباط، حول إيقاف المهاجم الإسباني ألفارو موراتا لمدة مباراتين.
جاء ذلك عقب تعرض موراتا للطرد بعد انتهاء مباراة يوفنتوس الأخيرة أمام بينيفينتو، في الدوري الإيطالي، وذلك بسبب توجيه بعض العبارات المسيئة لـ حكم المباراة، إذ أعلنالاتحاد الإيطالي لكرة القدم، إيقاف موراتا لمدة مباراتين، بعد العبارات المسيئة تجاه الحكم.
وأكدت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، أن نادي يوفنتوس لم يكن راضيًا عن قرار الحكم أو لجنة الانضباط بالاتحاد الإيطالي، وسيستأنف حول قرار إيقاف موراتا.
سجل المهاجم الإسباني الهدف الافتتاحي في مباراة التعادل 1/1 أمام فريق بينيفنتو على ملعب فيجوريتو ولكنه تعرض للبطاقة الحمراء في نهاية المباراة بعد أن اعترض على الحكم على ركلة الجزاء التي لم يحتسبها فقال له : "لقد كانت ركلة جزاء رهيبة وواضحة".
اعتبر البعض أن قرار الطرد كان مبالغًا به، لكن موقع كالتشيو ميركاتو أفاد أن موراتا تعرض للإيقاف مباراتين قادمتين من الدوري الإيطالي.
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