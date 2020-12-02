الاتحاد السكندري يضم حارس حدائق الأهرام

وافق مجلس ادارة نادي حدائق الأهرام علي بيع صلاح كمال حارس مرمي فريق ٢٠٠٣ بالنادي إلي فريق الاتحاد السكندري بعدما حصر إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بسيد البلد و يتمتع صلاح بموهبة كبيرة و يتوقع له مستقبل كبير في حراسة المرمي.
وأعرب المهندس محمد نافع رئيس النادي عن تقديره الشديد لقطاع كرة القدم بالنادي الذي يعمل بقوة من اجل النادي و يبذل جهدا كبيرا للعثور علي المواهب و ضمها للنادي ليلعبوا باسمه او بيعهم لفرق كبيرة بالدوري الممتاز و لها باع كبير في كرة
و قال نافع : هذه الخطوة ايجابية للغاية فهذا جزء من سياستنا و التي تركز علي الاستثمار في قطاع كرة القدم من خلال المواهب الصغيرة التي يتم العثور عليها و تجهيزها و ثقل موهبتها ثم بيعها بمبالغ مالية ليكون قطاع كرة القدم مصدر من مصادر الدخل للنادي و هو ما يعد نقلة نوعية للنادي في مجال كرة القدم الذي يدار بشكل احترافي من خلال العثور علي المواهب و ثقلها و بيعها .
ووجه رئيس نادي حدائق الأهرام الشكر و التقدير لاسرة كرة القدم بالنادي بقيادة إبراهيم فرحات المشرف علي القطاع و الشكر الاكبر لمدربي حراس المرمي الذين نجحوا في تقديم موهبتين احمد تامر و صلاح كمال .
و من جانبه اعرب إمام محمد مدير قطاع الناسئين بالاتحاد السكندري عن سعادته بالتعاون مع نادي حدائق الأهرام مشيرا الي ان النادي به الكثير من مواهب كرة القدم و هناك اكثر من لاعب سيكون له مستقبل كبير في اللعبه ووجه الشكر الي مجلس ادارة النادي برئاسة المهندس محمد نافع علي التعاون المثمر مع النادي السكندري .
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