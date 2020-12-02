​صور .. المقاصة يضم حارس حدائق الأهرام مواليد 2006

نجح المسؤولون بنادي مصر المقاصة في ضم أحمد تامر حارس مرمي فريق نادي حدائق الأهرام لكرة القدم مواليد ٢٠٠٦ .. و حظي الحارس بمتابعة خاصة من مسؤولي المقاصة في ظل موهبته الواضحة في حراسة المرمي و تألقه مع فريقه.

و تم انهاء انتقال الحارس إلي المقاصة بعد الاتفاق علي كل النواحي المالية بين الطرفين من ناحية و الاتفاق بين المقاصة و الحارس من ناحية اخري .. و ظهر تمسك المقاصة بضم الحارس تامر نظرا لما يتمتع به

من موهبة في الذود عن مرماه .وتم انهاء الصفقة في حضور ممثل نادي المقاصة ومسؤولي نادي حدائق الأهرام المهندس محمد نافع رئيس النادي و مجدي كمال نائب الرئيس وطارق زين عضوٍ مجلس الإدارة والمهندس صلاح سعد المدير التنفيذي للنادي وإبراهيم فرحات مدير النشاط الرياضي والمشرف العام علي كرة القدم بالنادي.