​صور .. المقاصة يضم حارس حدائق الأهرام مواليد 2006

نجح المسؤولون بنادي مصر المقاصة في ضم أحمد تامر حارس مرمي فريق نادي حدائق الأهرام لكرة القدم مواليد ٢٠٠٦ .. و حظي الحارس بمتابعة خاصة من مسؤولي المقاصة في ظل موهبته الواضحة في حراسة المرمي و تألقه مع فريقه.
و تم انهاء انتقال الحارس إلي المقاصة بعد الاتفاق علي كل النواحي المالية بين الطرفين من ناحية و الاتفاق بين المقاصة و الحارس من ناحية اخري .. و ظهر تمسك المقاصة بضم الحارس تامر نظرا لما يتمتع به
وتم انهاء الصفقة في حضور ممثل نادي المقاصة ومسؤولي نادي حدائق الأهرام المهندس محمد نافع رئيس النادي و مجدي كمال نائب الرئيس وطارق زين عضوٍ مجلس الإدارة والمهندس صلاح سعد المدير التنفيذي للنادي وإبراهيم فرحات مدير النشاط الرياضي والمشرف العام علي كرة القدم بالنادي.
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