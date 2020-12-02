يسافر اليوم الأربعاء فريق المقاولون العرب مواليد 99 الاسكندرية لمواجهة سموحة فى أولى مباريات بطولة الجمهورية.

وأكد محمود العارف المدير الفني لفريق المقاولون بأنه استعد جيدا للبطولة مؤكدًا على توفير كل الدعم من محمد رضوان رئيس القطاع.

أضاف ان الهدف ليس البطولة بل الهدف الاول والاهم هو الاعتماد وتصعيد اللاعبين الى الفريق الاول وهى ميزة يمتع بها نادى المقاولون على مدار الزمن وهو الاعتماد على أبناء النادى. يقود جهاز فنى لفريق المقاولون محمود العارف مدير فنى وحمادة يوسف مدرب عام وايمن هريدى مدرب حراس مرمى وعلاء سعد ادارى وسعد شعبان طبيب الفريق وكريم مجدى احمال وعبدالفتاح حسن عامل مهمات الفريق تحت قيادة محمد رضوان رئيس القطاع وعبدالفتاح صالح المدير الادارى للقطاع ومحمود شحاته سكرتير القطاع.

كانت هذه تفاصيل خبر فريق المقاولون 99 يستعد لملاقاة سموحة بدوري الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.