الامارات | رئيس الاتحاد الألماني يرفض التعليق بشأن المدرب لوف

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الألماني يرفض التعليق بشأن المدرب لوف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم مجددا التعليق بشأن المنتخب الألماني ومديره الفني يواخيم لوف، وذلك بعد يومين من إعلان الاتحاد مواصلة الاعتماد على لوف 60 عاما، ليقود المنتخب في كأس الأمم الأوروبية المقررة في العام المقبل.

وقال كيلر خلال إحدى الفعاليات الخاصة بكرة القدم للهواة، أقيمت اليوم في فرانكفورت:"لا نتحدث بشأن المنتخب الوطني اليوم. ولا نتحدث أيضا بشأن الهزيمة صفر / 6 أمام المنتخب الإسباني، رغم أن ذلك كان سيبدو جذابا للغاية لواحد أو اثنين". وأضاف كيلر:"نرغب اليوم في تسليط التركيز على أبطال كرة القدم".

وكانت مريام بيرله مديرة الاتحاد الألماني قالت في وقت سابق إنه لن يجرى الإجابة على أي أسئلة متعلقة بيواخيم لوف أو المنتخب خلال المؤتمر الصحافي، مؤكدة أن الهواة "يستحقون اهتمامنا وتقديرنا التام".

وكان الاتحاد الألماني أعلن الاثنين أن لوف سيستمر في منصبه، وذلك رغم الهزيمة الكارثية للمنتخب أمام نظيره الإسباني صفر/ 6، وهي الأسوأ للمنتخب الألماني خلال 89 عاما. وذكرت صحيفة "بيلد" اليوم نقلا عن مصادر في مجلس إدارة الاتحاد، أن كيلر حاول إقناع لوف بالرحيل عقب كأس الأمم الأوروبية المقررة في العام المقبل، بدلا من الاستمرار حتى كأس العالم 2022.

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