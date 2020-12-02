شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض ضم رديف الاهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض مسئوولو نادي الزمالك برئاسة المستشار احمد البكري ضم أي لاعب إستغنى عنه الاهلي سواء صالح جمعه أو أحمد الشيخ حتى لا تتكرر الفترة التي كان الابيض يضم فيها لاعبين سابقين للاهلي ولم يستفد منهم الفريق الابيض خلال سنوات سابقة.

وكان الأهلي قد أستغنى عن الثنائي أحمد الشيخ وصالح جمعة، بجانب إنتقال أليو بادجي إلى أحد أندية الدرجة الثانية الفرنسي.