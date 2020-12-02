شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان محمد الفكهاني لاعب بتروجيت (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شّيع اهالي عزبة بلبل بمدينة بني سويف، ولاعبي كرة القدم، اليوم، جثمان الكابتن محمد الفكهاني لاعب كرة القدم السابق بفريق بتروجيث وتليفونات بني سويف، عن عمر يناهز 39 عاما، من منزل أسرته، وسط حالة من الحزن التي انتابت المنطقة.

وتوفي امس «محمد الفكهاني» لاعب ناديي بتروجيت وإتحاد الشرطة المعتزل، أبن محافظة بني سويف، إثر سقوطه مغشيًا عليه بملعب مركز شباب الساحة الشعبية بمدينة بني سويف، عقب انتهائه من تدريب فريق الأكاديمية الخاصة به، ولعبه لمباراة كرة قدم ودية مع بعض اصدقائه.

وقال رجب محمد صديق اللاعب، «محمد الفكهانى من مواليد1981 وبدأ مسيرته الكروية بصفوف براعم وناشئين نادي الشبان المسلمين ثم انتقل لصفوف نادى بنى سويف الرياضى بفريق 15 سنة، ثم لعب بفريق 16 سنة، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول وقتها وشارك مع الفريق الأول برغم صغر سنه لعدة مواسم متتالية.

وانتقل الفكهانى لصفوف نادي بتروجيت عام 2001/2002، ثم صعد للدورى الممتاز وحقق الفريق المركز السادس بالموسم الأول .

وشارك الفكهانى مع بتروجيت بالدورى الممتاز لمدة 6 مواسم متتالية كما شارك مع الفريق بكأس الكونفيدرالية وانضم لمعسكرين لمنتخب مصر تحت قيادة الكابتن حسن شحاته وعلى مدار لعبه ببتروجيت شاركت بمراكز الدفاع والظهير الأيسر، متابعا «المرحوم كان متزوجا وله طفلين هما أثر، وأمر».

وبموسم 2010 انتقل لصفوف تليفونات بنى سويف لمدة موسم على سبيل الإعارة ثم انتقل لصفوف الواسطى وبنى سويف وبعدها قرر الاعتزال لتعرضه للإصابة .