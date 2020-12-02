شكرا لقرائتكم حازم إمام: باتشيكو لا يتحمل مسئولية وداع الزمالك لكأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق فكرة الهجوم على البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفارس الابيض عقب وداع كأس مصر مؤكداً أن الزمالك يفتقد لاعبين مؤثرين هما سبب الخسارة ، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" الناس بتهاجم باتشيكو بس المدرب هيعمل ايه ومفيش لاعيبة ، عشرة لاعبية غايبين عن الزمالك وكمان البدلاء مستواهم بعيد جدا زى مصطفى فتحى وإسلام جابر ، الوحيد اللى كان كويس هو شيكابالا وبيسجل أهداف رائعة".

وتابع حازم إمام:" معرفش ازاى أحمد فتوح ليه مكنش بيدرب ومحدش قاله تعالى وجهز نفسك عندنا مشكلة فى الحتة الشمال ، وجنش كمان مكنش فى يومه وعنده سوء توفيق ، لو جنش فى حالته الهدف الاول والثالث ميدخلوش فى الزمالك بس مش عايزين نكون قاسيين عليه لانه ياما شال الفريق وجاب بطولات وطبيعى يكون غير موفق فى مباراة".

ويضيف حازم إمام :" طارق العشرى غير من فكره التدريبى وتراجع عن فكرة الاسلوب الدفاعى ولجأ للهجوم وهذا ماطلبته بيه فى الفترة الماضية وظهر فريقه بمستوى متميز طوال أحداث المباراة".

وضرب فريقا الأهلى وطلائع الجيش، موعدًا فى نهائى بطولة كأس مصر، لموسم 2019 / 2020 بعد أن تأهل الطلائع على حساب الزمالك وحقق الفوز بنتيجة 3 / 1، وتأهل المارد الأحمر على حساب الاتحاد السكندرى بعد تحقيق الفوز بنتيجة 2 / 1.

الأهلى والطلائع سيتواجهان فى الثامنة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولى، فى نهائى الكأس، الذى سبق وحصده الفريق الأحمر 36 مرة، فيما تأهل الطلائع للمرة الأولى فى تاريخه للنهائى، ويطمح فى تحقيق انجاز بالتتويج على حساب الأهلى.

كما تأكدت مواجهة الأهلى لفريق طلائع الجيش فى مباراتين الأولى بنهائى كأس مصر يوم السبت المقبل، والمباراة الثانية فى السوبر المصرى المقرر إقامته بين الدورين للدورى الممتاز والتى لم يتم تحديد موعدها النهائى بعد.