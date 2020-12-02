شكرا لقرائتكم أحمد الشيخ يقرر إغلاق ملف العرض التشيكي ويعقد جلسة مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق أحمد الشيخ لاعب النادي الأهلي الراحل عن فريقه ملف الرحيل للدوري التشيكي بعد تلقيه عرضاً من أحد الأندية هناك إلا أن اللاعب فضل الاستمرار في الدوري المصري بالموسم الجديد لظروف خاصة، ويعقد اللاعب جلسة اليوم الأربعاء مع مسئولي الزمالك لإبرام الاتفاق النهائي قبل الإعلان عن انتقاله للفريق الأبيض.

ووقع أحمد الشيخ على عقود مبدئية للانتقال للزمالك بداية من الموسم الجديد، وذلك رغم اقتراب اللاعب من اللعب لبيراميدز، حيث تلقى الشيخ مكالمة هاتفيه من أحد أعضاء لجنة الكرة الجديدة بالزمالك أكد له الأخير خلالها حاجة الفريق الأبيض لجهوده وتم عرض مبلغ مغري يفوق ما كان سيحصل عليه في بيراميدز، ولا زال الأخير يحاول اثناء الشيخ عن الانتقال للزمالك واقناعه باللعب لبيراميدز في الموسم الجديد.

وتلقى الأهلي عرضاً من بيراميدز لضم أحمد الشيخ قبل رحيله عن النادي إلا أن الإدارة الحمراء رفضت العرض المقدم ليعاود بيراميدز مفاوضاته لضم اللاعب بعد رحيله عن الأهلي، وجاء تدخل الزمالك في الصفقة ليؤجل الإعلان عن وجهة اللاعب وذلك بعد تحفظ اللاعب على العرض المقدم له من أحد الأندية التشيكية.

وأرسل النادى الأهلى القائمة الأولى للفريق الأول لكرة القدم، إلى اتحاد الكرة ولم تشمل الثلاثى ‏‏«أليو بادجى، وصالح جمعة، وأحمد الشيخ».، وفى ذات السياق فسخ صالح جمعة لاعب النادى الأهلى عقده مع الأهلى بالتراضى بعد الجلسة التى جمعت وكيله بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة اليوم الاثنين، ولم يحضر صالح جمعة الجلسة نظرا لإصابته بفيروس كورونا إلا أنه أجرى اتصالا هاتفيا بالحضور خلال فعاليات الجلسة.